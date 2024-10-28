Норрис: борьба с Ферстаппеном? Я знал, чего ожидать, это не очень чисто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место по итогам Гран-при Мексики, а также жёсткую оборону Макса Ферстаппена в начальной стадии гонки.

«Это была тяжёлая гонка. На первых кругах я старался удержаться в гонке, не попасть в аварию. Карлос провёл отличную гонку — поздравляю его и „Феррари“, они были очень сильны.

Борьба с Максом? Я знал, чего ожидать. Не хотел ожидать таких вещей, ведь я уважаю Макса. Но я готов был к этому. Это не очень чисто, на мой взгляд. К счастью, удалось избежать столкновения. Мы сегодня хорошо поработали, в конце были самыми быстрыми. Мы продолжим работать и атаковать», — заявил Норрис сразу после финиша.