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Карлос Сайнс прокомментировал победу на Гран-при Мексики и решающий обгон Ферстаппена

Карлос Сайнс прокомментировал победу на Гран-при Мексики и решающий обгон Ферстаппена
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Победитель Гран-при Мексики Карлос Сайнс прокомментировал собственный результат.

«Спасибо, Мехико. Невероятно видеть здесь столько болельщиков. Весь уикенд я ощущал поддержку — и она придала мне силы провести этот уикенд так, как я его провёл. Я очень хотел одержать хотя бы ещё одну победу за „Феррари“ — и невероятно одержать её именно здесь. Остались ещё четыре гонки, и я хочу ими насладиться.

Обгон Макса я не слишком готовил. На старте я потерял позицию и знал, что должен каким-то образом удивить его. Я был далековато, но сказал себе, что мне нечего терять, и пошёл в атаку в первом повороте — чувствовал уверенность в этом месте и знал, что обгон получится», — заявил пилот «Феррари» сразу после финиша Гран-при.

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