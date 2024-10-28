Брандл: второй инцидент Ферстаппена — далеко за пределом, это момент крайнего гнева

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл прокомментировал жёсткую борьбу Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом, за которую голландец заработал два десятисекундных штрафа на Гран-при Мексики.

«Инцидент в седьмом повороте — это момент крайнего гнева и вообще просто нелепый. Макс вывез их обоих трассы, и ему повезло, что он не получил проезд по пит-лейну или ещё какой-нибудь штраф. Я так им восхищаюсь, и я ненавижу, когда он делает подобное. Он лучше, чем это. Он слишком хорошо.

Думаю, он разочарован, что сейчас располагает третьей по скорости машиной. Мы знаем, что он жаден до успеха, и мы знаем, что он агрессивен. И нам это нравится, но всему есть предел. Этот второй инцидент был далеко за пределом. Если он продолжит получать штрафы, то ему придётся себя усмирить", — приводит слова Брандла Sky Sports.