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Брандл: второй инцидент Ферстаппена — далеко за пределом, это момент крайнего гнева

Брандл: второй инцидент Ферстаппена — далеко за пределом, это момент крайнего гнева
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл прокомментировал жёсткую борьбу Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом, за которую голландец заработал два десятисекундных штрафа на Гран-при Мексики.

«Инцидент в седьмом повороте — это момент крайнего гнева и вообще просто нелепый. Макс вывез их обоих трассы, и ему повезло, что он не получил проезд по пит-лейну или ещё какой-нибудь штраф. Я так им восхищаюсь, и я ненавижу, когда он делает подобное. Он лучше, чем это. Он слишком хорошо.

Думаю, он разочарован, что сейчас располагает третьей по скорости машиной. Мы знаем, что он жаден до успеха, и мы знаем, что он агрессивен. И нам это нравится, но всему есть предел. Этот второй инцидент был далеко за пределом. Если он продолжит получать штрафы, то ему придётся себя усмирить", — приводит слова Брандла Sky Sports.

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