Лиам Лоусон показал Серхио Пересу средний палец во время обгона

Новозеландский гонщик «РБ» Лиам Лоусон решил продемонстрировать своё недовольство мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу во время обгона на Гран-при Мексики.

Ранее по ходу гонки Перес атаковал Лоусона, выдавив того на обочину, однако пилот «РБ» не сдался и при возвращении на трассу повредил оппоненту машину, в частности слегка пробив правый боковой понтон. Когда позднее Лоусон после своего пит-стопа обгонял Переса на стартовой прямой, то показал сопернику средний палец.

Фото: F1 TV

Отметим, что в эпизоде с контактом оба гонщика остались недовольны действиям друг друга, при этом стюарды назвали случившееся гоночным инцидентом, обойдясь без штрафов.