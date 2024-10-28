Зак Браун — о наказаниях Ферстаппена: этих штрафов недостаточно. Это же становится нелепо

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал пилотаж пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе с представителем команды из Уокинга Ландо Норрисом на Гран-при Мексики Формулы-1. Голландец получил от стюардов два десятисекундных штрафа, однако Браун, похваливший судей, считает, что таких санкций все равно глобально недостаточно.

«Этих штрафов, вероятно, недостаточно. Это же становится просто нелепо. Я аплодирую стюардам. Хватит — значит хватит. Думаю, судьи внимательно следят за этим, по-моему, по их решениям это очевидно. Они сегодня хорошо поработали», — сказал Зак Браун в интервью Sky Sports F1.

Норрис финишировал в гонке вторым, Ферстаппен занял шестое место.