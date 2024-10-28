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Хорнер: два штрафа Ферстаппену по 10 секунд — слишком жёстко

Хорнер: два штрафа Ферстаппену по 10 секунд — слишком жёстко
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не вполне согласен с двумя десятисекундными наказаниями Макса Ферстаппена за борьбу с Ландо Норрисом на Гран-при Мексики.

«Макс покинул пределы трассы в четвёртом повороте, а затем в седьмом. Ландо оставил дверь открытой слишком поздно — и оба выехали за пределы трассы. Проблема в том, что мы попадаем на очень опасную территорию — в какой момент нырять внутрь стало нормально?

Мне кажется, ФИА и пилотам необходимо собраться и решить, что приемлемо, а что — нет. Мне кажется, два штрафа по 10 секунд — слишком жёстко. Ты всегда пытаешься немного играть с правилами. Мы извлечём уроки из произошедшего, но для нас важнее то, что у машин не было темпа. В ближайшие пять дней мы сосредоточимся на этом», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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