Макс Ферстаппен отреагировал на два штрафа и рассказал, о чём он переживает

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что два штрафа за борьбу с Ландо Норрисом беспокоят его меньше, чем нынешняя скорость машины.

«Проблема в том, что если ты медленнее, ты будешь оказываться в такой позиции. Я не буду просто так отдавать позиции. В конце концов речь не о том, согласен ты со штрафом или нет, хотя 20 секунд — это много. Но наша главная проблема сегодня — нехватка темпа, и я больше всего переживаю именно об этом. Темп был слабым, с этим нужно разобраться.

Даже без штрафов у нас не было шансов бороться впереди. О борьбе за титул я не переживаю, но это была для нас по-настоящему плохая гонка. Я знаю, что машина может ехать лучше, поэтому нужно продолжать работать», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.