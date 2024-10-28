Фернандо Алонсо высказался о сходе в юбилейном 400-м Гран-при

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал свой ранний сход на Гран-при Мексики Формулы-1. Для двукратного чемпиона мира этот Гран-при являлся 400-м в карьере.

«Мы извлекли выгоду из хаотичного старта, и всё с нашей стороны было под контролем, мы боролись прямо за пределами первой десятки. Однако к 13-му кругу температура тормозов стала высоковата. К сожалению, спустя несколько кругов нам пришлось сойти.

В этот уикенд я почувствовал огромную любовь, было много приятных сообщений, уважение со стороны людей. Несмотря на результат, у меня позитивные ощущения от уикенда, и я уверен, что в Бразилии мы можем выступить сильнее", — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».