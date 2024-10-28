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Согласны ли вы с двумя 10-секундными штрафами Макса Ферстаппена?

Согласны ли вы с двумя 10-секундными штрафами Макса Ферстаппена?
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Одним из главных событий в гонке Гран-при Мексики Формулы-1 стали два наказания для лидера общего зачёта чемпионата мира гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. На одном круге голландец сначала не оставил пилоту «Макларена» Ландо Норрису места в четвёртом повороте, а затем вынудил оппонента выехать на обочину в восьмом, сам тоже срезал этот поворот и при этом вновь оказался впереди британца. За каждый из эпизодов Ферстаппен получил от стюардов Гран-при по десять штрафных секунд.

Редакция «Чемпионата» подготовила для читателей новый опрос, в котором хочет узнать, насколько соразмерными вы считаете два этих штрафа.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Согласны ли вы с двумя 10-секундными штрафами Макса Ферстаппена?

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