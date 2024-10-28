Стюарды изменили решение по наказанию Ферстаппена, добавив ему штрафные баллы

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 перевыпустили документ по итогам расследования первого инцидента между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом. Ранее судьи признали голландца виновным в инциденте в четвёртом повороте трассы, когда, обороняясь от гонщика «Макларена», представитель «Ред Булл» не оставил ему места и выдавил на обочину. За этот эпизод Ферстаппен получил десять штрафных секунд, однако в изначальном решении судей ничего не было сказано про выписывание Максу штрафных баллов.

Позднее судьи опубликовали новую версию своего вердикта — теперь за выдавливание Норриса Ферстаппен получил два штрафных балла. Итого теперь у голландца шесть штрафных баллов — при том, что дисквалификация на один Гран-при автоматически присуждается по достижении 12 баллов.