Перес: то, как Лоусон входит в Ф-1… Это неправильный подход. Ему нужно быть скромнее

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес раскритиковал пилотаж пилота «РБ» Лиама Лоусона, в борьбе с которым он повредил машину во время Гран-при Мексики.

«Я провёл манёвр в 4-м повороте, он оказался за пределами трассы и вернулся обратно, словно другой машины нет. Он бы мог избежать инцидента, но просто выехал обратно. К счастью, я его видел и оставил место, а иначе была бы серьёзная авария. В итоге был нанесён урон и его, и моей гонкам. Это перебор.

И он не получает никаких штрафов. Он сделал то же самое с Фернандо, с Франко в конце. И никаких штрафов, то есть нигде нет его ошибки.

Какие у нас взаимоотношения? У меня с ним никаких отношений нет. Думаю, то, как он входит в Формулу-1… Это неправильный подход. Ему нужно быть немного скромнее", — приводит слова Переса Motorsport.