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Судьи посчитали, что Ферстаппен не специально вывез Норриса с трассы в 8-м повороте

Судьи посчитали, что Ферстаппен не специально вывез Норриса с трассы в 8-м повороте
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Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 опубликовали детали своего решения по инциденту между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом в восьмом повороте трассы. В том эпизоде голландец обогнал британца обратно, вынудив пилота «Макларена» выехать на обочину и в свою очередь нарушив границы трассы. За этот эпизод голландец получил десять штрафных секунд.

«После инцидента в 4-м повороте Ферстаппен попробовал пройти Норриса внутри в 8-м повороте. Ферстаппен был впереди на апексе, однако он не сумел завершить манёвр на трассе, покинул её и сохранил долгосрочное преимущество, выиграв позицию и случайно вынудив Норриса также покинуть пределы трассы. За это положено стандартное наказание за покидание трассы и получение долгосрочного преимущества», — гласит решение судей.

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