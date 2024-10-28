Марко раскритиковал Лоусона за слишком жёсткую борьбу с Пересом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал жёсткую борьбу на Гран-при Мексики между гонщиком основной команды «быков» мексиканцем Серхио Пересом и представителем «РБ» новозеландцем Лиамом Лоусоном. По итогам жёсткой обороны Лоусона болид Переса получил повреждения, что лишило Серхио шансов попасть в очковую зону.

«Инцидент с Лоусоном привёл к повреждениям машины Серхио. Так что для всех команд „Ред Булл“ этот уикенд не был очень уж хорошим. Чеко был очень недоволен Лоусоном. Так что, я думаю, мы должны посидеть и обсудить всё это.

Мы знаем, что Лоусон борется очень жёстко, его трудно обогнать. Но такого не должно быть — между не напарниками, но пилотами сестринских команд. Должно быть больше уважения», — приводит слова Марко GPBlog.