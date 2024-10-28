Судьи объяснили, почему никого не наказали в инциденте между Пересом и Лоусоном

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) выступила с заявлением относительно инцидента между пилотами Серхио Пересом («Ред Булл») и Лиамом Лоусоном («РБ), произошедшего на Гран-при Мексики. Во время гонки Перес атаковал Лоусона, выдавив того на обочину, однако представитель «РБ» не сдался и при возвращении на трассу повредил оппоненту машину, в частности слегка пробив правый боковой понтон. Стюарды назвали эпизод гоночным инцидентом, обойдясь без штрафов.

Объясняя решение стюардов, в ФИА отметили, что манёвр Серхио был запоздалым, из-за чего ему пришлось атаковать широко. Это вынудило Лиама съехать с трассы, чтобы избежать столкновения. При этом мексиканец, как отметили судьи, после этого оставил место для возвращения Лоусона на трассу. Так как Лиам в итоге остался впереди Серхио, мексиканец в результате своих действий не получил никакого преимущества, поэтому избежал наказания.

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