Лоусон ответил, почему показал Пересу средний палец в Мексике

Пилот «РБ» новозеландец Лиам Лоусон высказался о своём выступлении на Гран-при Мексики и, в частности, объяснил неприличный жест, адресованный мексиканцу Серхио Пересу из «Ред Булл».

Напомним, Перес атаковал Лоусона, выдавив того на обочину, однако пилот «РБ» не сдался и при возвращении на трассу повредил оппоненту машину. Позднее, после своего пит-стопа, Лоусон показал Пересу средний палец во время обгона.

«Это, очевидно, был один из эмоциональных моментов. Он блокировал меня половину круга и пытался испортить мне гонку, из-за чего я был раздражён. Хотя это не оправдание. Я не должен был этого делать и приношу извинения. Это не свойственно мне, не стоило так поступать», — приводит слова Лоусона Speedcafe.