Хорнер с помощью телеметрии указал на спорные действия Норриса в борьбе с Ферстаппеном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод с двумя 10-секундными штрафами, которые получил пилот команды Макс Ферстаппен на Гран-при Мексики. Напомним, на одном круге нидерландец сначала не оставил гонщику «Макларена» Ландо Норрису места в четвёртом повороте, а затем вынудил оппонента выехать на обочину в восьмом, сам тоже срезал этот поворот и при этом вновь оказался впереди британца. За каждый из эпизодов Макс получил от стюардов по 10 штрафных секунд. После гонки Хорнер пришёл на встречу с журналистами, захватив с собой данные телеметрии.

«Прежде всего, как мне кажется, два десятисекундных штрафа – очень жёсткое решение. Очевидно, в памяти был предыдущий уикенд. Ландо на самом деле входил в поворот на 15 км/ч быстрее, чем на своём быстрейшем круге. Он бы так и так не вписался в поворот. Это было видно. Раньше самым смелым полагалась награда за обгон с внешней стороны.

Думаю, мы рискуем перевернуть правила об обгоне с ног на голову, когда пилоты будут просто пытаться вырваться вперёд на апексе, а затем заявлять, что соперник должен уступить им. В последних пяти гонках нас ждёт неразбериха. Поэтому очень важно, чтобы стюарды вместе с гонщиками согласовали что-то разумное», — приводит слова Хорнера Crash.net.

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