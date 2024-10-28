Шарлю Леклеру угрожает штраф от ФИА за ругань на пресс-конференции

Международная автомобильная федерация (ФИА) может провести расследование в отношении пилота «Феррари» Шарля Леклера, нецензурно высказавшегося на пресс-конференции, состоявшейся в рамках уикенда Гран-при Мексики, сообщает издание Motorsport. Отметим, что гонщик сразу же извинился за эпизод.

«У меня была избыточная поворачиваемость, и, как только я с ней справился, она возникла опять, и я подумал: «Чёрт!» Оу, извините! Нет-нет! Я не хочу присоединяться к Максу!» — сказал Леклер.

Напомним, ранее ФИА оштрафовала за ругань трёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура, однако нидерландец объявил бойкот официальным пресс-конференциям.