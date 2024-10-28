Хорнер ответил, будет ли «Ред Булл» оспаривать штрафы Ферстаппена на Гран-при Мексики

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда не станет оспаривать два 10-секундных штрафа, которые получил пилот Макс Ферстаппен на Гран-при Мексики.

«Мы не будем использовать право на пересмотр. Думаю, самое важное – как будут проходить гонки в будущем, потому что я не уверен, что сейчас у пилотов есть чёткое представление», — приводит слова Хорнера Crash.net.

Напомним, нидерландец сначала не оставил гонщику «Макларена» Ландо Норрису места в четвёртом повороте, а затем вынудил оппонента выехать на обочину в восьмом, сам тоже срезал этот поворот и при этом вновь оказался впереди британца.

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