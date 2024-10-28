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Зак Браун и Карлос Сайнс ворвались на командные фотографии «Феррари» и «Макларена»

Зак Браун и Карлос Сайнс ворвались на командные фотографии «Феррари» и «Макларена»
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Руководитель команды «Макларен» Зак Браун решил стать участником традиционной командной фотографии «Феррари» после победы Карлоса Сайнса на Гран-при Мексики и в последний момент вбежал в кадр, устроив так называемую «фотобомбу».

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В ответ на это Карлос Сайнс решил поучаствовать в командной фотографии «Макларена», отмечавшей второе место Ландо Норриса. Победитель Гран-при тоже в последний момент вбежал в кадр, а после этого поприветствовал сотрудников своей бывшей команды, за которую он выступал в 2019-2020 годах.

Фото: Kym Illman/Getty Images

Напомним, вместе с Сайнсом и Норрисом на подиум Гран-при Мексики поднялся ещё один представитель «Феррари» Шарль Леклер.

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