Сайнс лишился шансов на чемпионский титул, несмотря на победу на Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс официально выбыл из чемпионской гонки сезона-2024, несмотря на собственную победу на Гран-при Мексики Формулы-1.

В общем зачёте Формулы-1 у Сайнса 240 очков, а у лидирующего в чемпионате мира Макса Ферстаппена — 362. Таким образом испанец уступает нидерландцу 122 очка. До конца сезона остались четыре гонки и два спринта, суммарно в которых можно набрать 120 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 362 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 315.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 291.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 251.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 240.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 189.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 177.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 150.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.