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Марко ответил, должен ли был Ферстаппен иначе бороться с Норрисом на Гран-при Мексики

Марко ответил, должен ли был Ферстаппен иначе бороться с Норрисом на Гран-при Мексики
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о двух 10-секундных штрафах пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Мексики. Он их получил за борьбу с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

«Думаю, второй 10-секундный штраф был очень суровым решением, но нужно с этим просто смириться. С другой стороны, у нас были проблемы и в пятницу. Так что максимум был бы для нас третье или четвёртое место. Нам просто не хватило скорости. Должен ли был Макс поступать иначе при борьбе с Ландо Норрисом? Нет. Мне кажется, после всех этих обсуждений инцидента в Остине они просто пытались показать наглядный пример. Как я уже сказал, два штрафа – слишком суровая мера», – приводит слова Марко GPblog со ссылкой на Viaplay.

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