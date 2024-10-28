Расселл рассказал о поломке, помешавшей ему показать лучший результат в Мексике

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём выступлении на минувшем Гран-при Мексики. Напомним, британец стал пятым, его напарник и соотечественник Льюис Хэмилтон — четвёртый.

«Первый отрезок получился сильным, но я наехал на кочку, когда обгонял «Макларен» Оскара Пиастри, и повредил переднее антикрыло. Определённо, это стоило мне пары десятых на круге, что расстраивает.

Мы провели без темпа 30 кругов, но даже и без этого мы не смогли бы бороться за подиум. В целом четвёртое и пятое места — заслуженный результат. Возможно, немного лучше ожиданий», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».