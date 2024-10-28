Льюис Хэмилтон высказался после четвёртого места на Гран-при Мексики

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на Гран-при Мексики, где он показал четвёртый результат. Его товарищ по команде Джордж Расселл был пятым.

«В конечном счёте мы отыграли позиции и принесли команде важные очки. На первом отрезке мы выглядели не так хорошо: переднее антикрыло на болиде работало недостаточно эффективно. Были проблемы с недостаточной поворачиваемостью. На втором пит-стопе мы смогли улучшить баланс, и наш темп стал выше. Но даже если бы у нас была такая скорость на первом отрезке, нам всё равно не хватило бы темпа, чтобы побороться за подиум. Четвёртое и пятое места всё равно немного лучше, чем мы прогнозировали, так что команда может быть довольна. Этот уикенд выдался не самым удачным, но мы собрали много информации, которую теперь сможем проанализировать в преддверии этапа в Бразилии и оставшейся части сезона», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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