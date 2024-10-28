Хорнер — о будущем Переса в «Ред Булл»: наступает момент для тяжёлых решений

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о будущем мексиканца Серхио Переса в команде.

«Давление на место Чеко? Оно постоянно. Если говорить о команде, то мы пытаемся сделать всё, чтобы поддержать его. Мы сделали всё возможное и продолжим делать это на следующих выходных. Но наступает момент, когда вы достигаете предела.

Наступает момент для тяжёлых решений. Сейчас мы находимся на третьем месте в Кубке конструкторов. И мы полны решимости вернуться на место победителя, но это будет непросто сделать за оставшиеся четыре гонки», — цитирует Хорнера Motorsport Week.

Ранее пилот «РБ» Лиам Лоусон ответил, почему показал Пересу средний палец в Мексике.