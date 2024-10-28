Оруджев: если бы не шумиха после Остина, дали бы Норрису пять секунд за обгон по траве

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о спорном эпизоде с участием Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Ландо Норриса («Макларен»), когда нидерландец не оставил сопернику места в четвёртом повороте, а Ландо после срезки не стал возвращать позицию. Затем Ферстаппен вынудил оппонента выехать на обочину в восьмом повороте, сам тоже срезал этот поворот и при этом вновь оказался впереди британца. За каждый из эпизодов Макс получил от стюардов Гран-при по 10 штрафных секунд.

«Конечно, штрафы Макса по делу. Думаю, роль сыграли и предыдущие моменты, где он выходил сухим из воды. Если бы шумихи после Остина не было, не думаю, что штрафы были бы только в сторону Макса. Дали бы Норрису пять секунд за обгон по траве. И ещё пять Максу за второй момент», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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