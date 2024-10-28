Оруджев отреагировал на действия Лоусона, показавшего Пересу средний палец

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о неприличном жесте пилота «РБ» Лиама Лоусона в адрес Серхио Переса на минувшем Гран-при Мексики.

Напомним, Перес атаковал Лоусона, выдавив того на обочину, однако пилот «РБ» не сдался и при возвращении на трассу повредил оппоненту машину. Позднее, после своего пит-стопа, Лоусон показал Пересу средний палец во время обгона.

«Показал и показал. Конечно, в мире, где нельзя никого обижать и оскорблять, лучше не показывать и держать себя в руках. Хотя всем нравятся видео с русскими теннисистами, где они грубо ругаются в воздух. Ничего, кроме улыбки, это не вызывает. Так и тут: показал палец, все посмеялись «во каков», и забыли», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».