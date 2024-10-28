«Смотрели другую гонку». Оруджев отреагировал на трактовку стюардами действий Ферстаппена

Популярный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о решении стюардов по инциденту между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Ландо Норрисом («Макларен») в восьмом повороте трассы Гран-при Мексики. В том эпизоде нидерландец обогнал британца обратно, вынудив пилота соперника выехать на обочину, в свою очередь, нарушив границы трассы. За этот эпизод нидерландец получил 10 штрафных секунд. В своём решении судьи отметили, что действия Ферстаппена не были намеренными.

«Видимо, судьи смотрели другую гонку. Любой гонщик, кто ездил в Мехико, знает, что в восьмом повороте так не обгоняют», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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