Оруджев: можно только представить, сколько денег Перес и его спонсоры приносят «Ред Булл»

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев после Гран-при Мексики высказался о пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе. У себя на родине Перес показал лишь 17-й результат. В настоящий момент мексиканец занимает восьмое место в общем зачёте пилотов. На счету Серхио 150 очков.

«Чеко — «герой» этого уикенда. Феерично даже для него. Можно только представлять, сколько денег он (и его спонсоры) приносят в «Ред Булл», если даже после такого он останется. Я лично удивляюсь, как он так деградировал. Он же реально круто ехал пару лет назад», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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