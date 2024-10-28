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«Феррари» покорилось достижение, которого у команды не было с 2008 года

«Феррари» покорилось достижение, которого у команды не было с 2008 года
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В нынешнем сезоне Формулы-1 каждый из пилотов «Феррари» одержал победы сразу в нескольких гонках, чего с итальянской командой не случалось с 2008 года. Помимо недавнего триумфа испанца Карлоса Сайнса на Гран-при Мексики, «Скудерия» побеждала на Гран-при Монако, Италии и США (во всех трёх случаях успех праздновал монегаск Шарль Леклер), а также на этапе в Австралии (тогда побеждал также Сайнс).

В сезоне-2008 за «Феррари» выступали бразилец Фелипе Масса и финн Кими Райкконен.

В настоящий момент «Скудерия» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на счету 537 очков. Лидирует в чемпионате «Макларен», у которого 566 баллов.

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