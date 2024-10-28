Оруджев: Ферстаппену вообще классно, если бы они с Норрисом сходили каждую гонку

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о борьбе между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларена».

«Если подумать, Максу вообще классно, если бы они с Ландо сходили каждую гонку. Ещё и в Кубке конструкторов «Ред Булл» тогда пониже будет — часов в аэротрубе прибавится. Ну класс же! Думаю, Максу параллельно до миллионов призовых, которые может получить команда. А титул будет», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После 20 этапов Ферстаппен опережает Норриса на 47 очков в личном зачёте пилотов. До конца сезона команды проведут ещё четыре гонки.