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Алекс Албон объяснил свою аварию на старте гонки Гран-при Мексики

Алекс Албон объяснил свою аварию на старте гонки Гран-при Мексики
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал сход в гонке Гран-при Мексики, прошедшей на минувших выходных. Напомним, Албон задел болид Юки Цуноды из «РБ» на старте.

«Старт получился не лучшим, все боролись за одну и ту же позицию в первом повороте. Жаль, мы оказались зажаты без возможности съехать, но таковы гонки. Тяжёлые недели с инцидентами, но нужно найти способ оправиться.

Если говорить о позитиве, мы многое поняли в этот уикенд и наконец начали исправлять проблемы с балансом, с которыми боролись в последних гонках. Мы могли набрать очки, надеюсь, мы переломим ситуацию», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

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