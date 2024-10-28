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«Приношу извинения команде». Юки Цунода — об аварии на Гран-при Мексики

«Приношу извинения команде». Юки Цунода — об аварии на Гран-при Мексики
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Пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал своё выступление на Гран-при Мексики. Напомним, японец попал в аварию в конце второго сегмента квалификации, а также устроил аварию на старте гонки. Юки атаковал пилота «Уильямса» Александера Албона и гонщика «Альпин» Пьера Гасли, вылетев в отбойник. В результате Цунода и Албон сошли с дистанции, Гасли продолжил гонку.

«Просто не хватило места. Это был гоночный инцидент. Очень непростая ситуация. Если бы в квалифиции я продемонстрировал наш истинный темп, мы бы не оказались в таком положении. Приношу извинения команде. Механики проделали фантастическую работу по подготовке машины. Свою вину я хочу загладить в Бразилии», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

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