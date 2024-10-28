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Перес заявил о желании выиграть Гран-при Мексики — 2025 на фоне слухов об увольнении

Перес заявил о желании выиграть Гран-при Мексики — 2025 на фоне слухов об увольнении
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес заявил, что намерен победить на домашнем Гран-при в 2025 году, несмотря на упорные слухи о его увольнении из команды.

«Уикенд получился сложным. Я всегда говорю, что моей мечтой является победа на Гран-при Мексики. И я снова попытаюсь сделать это в следующем году. Поддержка болельщиков была невероятной. Они дали мне так много, поэтому это всё ради них. В следующем году мы попытаемся снова», — приводит слова Переса издание Daily Mail.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о положении Переса в команде.

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