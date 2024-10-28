Видеооператор чуть не пострадал при вылете машины Юки Цуноды с трассы

Во время аварии пилота «РБ» Юки Цуноды на старте Гран-при Мексики едва не пострадал видеооператор. Юки атаковал пилота «Уильямса» Александера Албона и гонщика «Альпин» Пьера Гасли, вылетев в отбойник. В результате инцидента летящая машина едва не задела камеру и руки оператора, который выполнял свою работу, продолжая съёмку.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Фото: Скриншот с камеры видеооператора

«Sky Sport должен поднять зарплату этому человеку. Несмотря на то что он видел, как машина Юки приближается к нему, словно смерть с косой, он всё равно продолжал снимать происходящее на камеру», — написал журналист Ахмед Баокба на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в результате аварии Цунода и Албон сошли с дистанции, а Гасли сумел продолжить гонку.

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