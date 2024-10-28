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Место в очереди на покупку нового флагмана Ferrari продают за € 5,9 млн

Место в очереди на покупку нового флагмана Ferrari продают за € 5,9 млн
Ferrari F80
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На немецкой площадке mobile на продажу выставлено место в очереди на покупку нового гиперкара Ferrari — F80, самого мощного дорожного автомобиля в истории итальянской марки. Стоимость слота — € 5,9 млн (около $ 6,4 млн по текущему курсу). При этом не уточняется, принадлежит ли данный слот дилеру или частному клиенту, отказавшемуся от приобретения новинки.

Ferrari F80

Ferrari F80

Фото: Ferrari

Ferrari F80 была представлена 17 октября. Автомобиль оснащён гибридным двигателем на базе трёхлитрового турбомотора V6, который вместе с электромоторами генерирует 882 кВт (1200 л. с.). Кроме того, это первый полноприводный гиперкар Ferrari.

Ferrari F80

Ferrari F80

Фото: Ferrari

До 100 км/ч Ferrari F80 разгоняется за 2,15 секунды, а за 5,75 секунды способна достичь отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость новинки, согласно пресс-релизу Ferrari, составляет 350 км/ч. Торможение до полной остановки со скорости 100 км/ч требует дистанции в 28 метров, а со скорости 200 км/ч — 98 метров.

Салон Ferrari F80

Салон Ferrari F80

Фото: Ferrari

В общей сложности Ferrari выпустит 799 таких автомобилей. Причём у компании из Маранелло автомобиль стоит € 3,6 млн — почти вдвое дешевле, чем слот на площадке mobile.

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