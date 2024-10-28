Марко: двигатель, установленный на болиде Ферстаппена, больше не предназначен для гонок

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что текущий двигатель болида пилота «быков» Макса Ферстаппена устарел и более не позволяет ему бороться с соперниками на прямых отрезках.

«Больше всего нас настораживает то, что в гонке мы не смогли заставить шины работать — ни «медиум», ни «хард». Мы были далеки от двух лидирующих команд. Отчасти проблема в том, что в пятницу нам не удалось провести тренировку из-за проблем с двигателем.

Необходимо предпринять какие-то меры, это очевидно. Нам также придётся заменить двигатель, потому что мы были слишком медленными на прямых. Этот двигатель, который установлен на болиде [Ферстаппена], не должен быть там. Скорее всего, это [замена двигателя] может произойти перед Гран-при Бразилии.

Двигатель, который установлен сейчас на болиде Макса, больше не предназначается для гонок. Чем старше становится двигатель, тем сильнее он ухудшается. Штраф [за замену двигателя] составит пять позиций. Для Гран-при Бразилии это не так страшно, поскольку там можно относительно легко обгонять соперников. Но в Мексике мы увидели, что уступали на прямых до 8 км/ч», — приводит слова Марко портал Motorsport.