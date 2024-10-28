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Леклер: буду надеяться, что Макс по максимуму будет агрессивен в адрес Ландо

Леклер: буду надеяться, что Макс по максимуму будет агрессивен в адрес Ландо
Шарль Леклер
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер считает, что инцидент между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, выступающим за «Макларен», пошёл ему на пользу в чемпионской гонке.

«У меня не было ни единого шанса остаться впереди Ландо, потому что он просто летел по трассе. Считаю, что нам крупно повезло, что тот инцидент между Ферстаппеном и Норрисом случился уже в начале гонки. Это хорошо замедлило Ландо, потому что во второй половине он был превосходен и точно выиграл бы этот Гран-при.

Буду надеяться, что Макс по максимуму будет агрессивен в адрес Ландо, потому что это очень поможет мне приблизиться в чемпионате пилотов к Норрису. Можно сказать, что сейчас идёт борьба между Ландо и мной, а не Ферстаппеном, потому что он уже ушёл далеко вперёд. Я уже не думаю о титуле в этом сезоне, если говорить откровенно», — приводит слова Леклера Рlanetf1.

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