Расселл: 19 из 20 пилотов согласны, что правила борьбы нуждаются в изменениях прямо сейчас

Пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл заявил, что большинство гонщиков Ф-1 согласны с тем, что правила чемпионата нуждаются в изменениях прямо сейчас. Об этом он рассказал, когда обсуждал спорную борьбу между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом в гонке Гран-при Мексики.

«Как мне кажется, стюарды согласны с тем, что правила нуждаются в изменениях. Мнение пилотов таково: дискуссия свелась к тому, что [ФИА] планирует дождаться 2025 года, чтобы быть последовательными в текущем сезоне. Думаю, что 19 из 20 пилотов сказали бы: «Если правила неправильные, то нужно их изменить сегодня».

Рад, что такие инциденты наказывают [гонщиков]. На Гран-при Бразилии и в дальнейшем никому не сойдёт с рук то, что мы видели в Мексике и Остине. Вы считаете, что внести изменения легко, если все согласны, хотя иногда это гораздо сложнее, чем должно быть. Однако, как я уже говорил, 19 из 20 пилотов готовы к этому», — приводит слова Расселла портал Motorsport.