Вассёр надеется на новые инциденты между Ферстаппеном и Норрисом в Бразилии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ожидает, что на предстоящем Гран-при Бразилии продолжится противостояние между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларена».

«Всего 29 очков отделяет нас от «Макларена» в Кубке конструкторов, но мы продолжаем позитивно настраиваться на оставшийся отрезок чемпионата. Хотелось бы надеяться, что все СМИ сейчас будут сосредоточены на Максе и Ландо, на этом штрафе Ферстаппена. Надо, чтобы на нас никто не обращал внимания и мы спокойно могли заниматься своим делом. Посмотрим, что произойдёт в следующие выходные в Бразилии. Я не сильно уделяю внимание инцидентам между Норрисом и Ферстаппеном, но думаю, что в Бразилии их противостояние продолжится. Очень надеюсь, что они устроят что-то подобное снова», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.