Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис стал участником праздничного ужина Сайнса после победы Карлоса в Мексике

Ландо Норрис стал участником праздничного ужина Сайнса после победы Карлоса в Мексике
Комментарии

Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» испанец Карлос Сайнс отметил победу в гонке Гран-при Мексики вместе с членами своей семьи и 24-летним пилотом британской команды «Макларен» Ландо Норрисом.

Напомним, британец Норрис занял второе место в гонке Гран-при Мексики. Замкнул тройку сильнейших напарник Карлоса Сайнса по «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

Для 30-летнего Сайнса эта победа в Гран-при Ф-1 стала второй в текущем сезоне. Испанский пилот также финишировал первым в гонке Гран-при Австралии, которая состоялась 24 марта в Мельбурне. В личном зачёте Формулы-1 Карлос занимает пятое место, имея на своём счету 240 очков.

Материалы по теме
Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики
Позор Переса на фоне худшего этапа Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android