Ландо Норрис стал участником праздничного ужина Сайнса после победы Карлоса в Мексике

Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» испанец Карлос Сайнс отметил победу в гонке Гран-при Мексики вместе с членами своей семьи и 24-летним пилотом британской команды «Макларен» Ландо Норрисом.

Напомним, британец Норрис занял второе место в гонке Гран-при Мексики. Замкнул тройку сильнейших напарник Карлоса Сайнса по «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

Для 30-летнего Сайнса эта победа в Гран-при Ф-1 стала второй в текущем сезоне. Испанский пилот также финишировал первым в гонке Гран-при Австралии, которая состоялась 24 марта в Мельбурне. В личном зачёте Формулы-1 Карлос занимает пятое место, имея на своём счету 240 очков.