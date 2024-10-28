Mercedes-Benz из секретной коллекции, 50 лет стоявшей в гараже, продан за рекордную сумму

На торгах аукционного дома RM Sotheby’s с молотка ушла секретная коллекция автомобилей Руди Кляйна, которая состояла из десятков редких и дорогих машин, на протяжении десятилетий хранившихся в гараже. Самым дорогим лотом аукциона под названием «Свалка» стал Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1956 года, выпущенный тиражом в 29 экземпляров.

Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1956 года Фото: RM Sotheby's

Этот Mercedes-Benz изначально был построен для итальянского гонщика Луиджи Чинетти, который трижды выигрывал «24 часа Ле-Мана» в период с 1932 по 1949 год. В коллекцию Кляйна машина попала в 1976 году и в данный момент требует реставрации.

Салон Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1956 года Фото: RM Sotheby's

При ожидаемой стоимости в $ 4,5-6 млн лот был продан за $ 9,3 млн, причём эта сумма стала аукционным рекордом для 300 SL Alloy Gullwing — прежний рекорд был установлен в 2022 году на торгах RM Sotheby’s и составлял $ 6,8 млн.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957 года Фото: RM Sotheby's

Отметим, что на торгах «Свалка» был продан ещё один Mercedes-Benz 300 SL Roadster — экземпляр 1957 года выпуска без передней левой фары ушёл с молотка почти за $ 1,2 млн.

Mercedes-Benz 500 K Рудольфа Караччиолы 1935 года Фото: RM Sotheby's

Вторым самым дорогим лотом торгов «Свалка» стал уникальный Mercedes-Benz 500 K, построенный по особому заказу немецкого гонщика Рудольфа Караччиолы в 1935 году. Эта машина обошлась новому владельцу в $ 4,1 млн.

Horch 855 Special Roadster 1939 года Фото: RM Sotheby's

За сумму $ 3,3 млн был выкуплен Horch 855 Special Roadster 1939 года, а отметку в $ 1 млн преодолели ещё три лота: Porsche 356 B 1600 'Twin-Grille' Roadster 1962 года, прототип Iso Grifo A3/L Spider 1964-го и Lamborghini Miura P400 1968-го.

Lamborghini Miura P400 1968 года Фото: RM Sotheby's

Существование коллекции Руди Кляйна долгое время считалось мифом, и лишь после смерти её владельца в 2001 года о собрании стали достоверно известно. В общей сложности в коллекцию вошли несколько десятков автомобилей, включая редкие и уникальные издания. Все они на протяжении десятилетий хранились в гараже Кляйна.