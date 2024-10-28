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Андреа Янноне возвращается в MotoGP после длительной дисквалификации

Андреа Янноне возвращается в MotoGP после длительной дисквалификации
Андреа Янноне
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Итальянский мотогонщик, трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира по шоссейно-кольцевых мотогонок серии MotoGP в классе Moto2 Андреа Янноне возвращается в MotoGP после 4-летней дисквалификации за допинг.

Янноне будет выступать в составе «ВР46» на Гран-при Малайзии вместо Фабио ди Джанантонио, который выбыл по причине плановой операции. Также ожидается, что Янноне примет участие и в заключительном этапе сезона в Валенсии.

Напомним, что в 2019 году всё в той же Малайзии, Андреа сдал положительный допинг-тест на стероиды. Янноне имеет безупречный послужной список, в который входит 11 подъёмов на подиум (1 победа) в MotoGP.

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