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Ральф Шумахер: Перес вряд ли завершит сезон в «Ред Булле»

Ральф Шумахер: Перес вряд ли завершит сезон в «Ред Булле»
Серхио Перес
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Бывший пилот Формулы-1, а также аналитик Ральф Шумахер высказал своё мнение по поводу дальнейших перспектив гонщика «Ред Булл» Серхио Переса после его неудачного выступления на Гран-при Мексики.

«Я думаю, что в следующем сезоне Формулы-1 мы уже не увидим Переса. Он вряд ли даже завершит до конца этот сезон. С обеих сторон это сотрудничество уже не имеет никакого смысла. «Ред Булл» несёт серьёзные финансовые потери всей командой, а Серхио находится под огромным давлением коллектива. Им сейчас необходимо принимать какие-то радикальные меры, если они планируют продолжать борьбу с «Феррари», и делать это им нужно в самые кратчайшие сроки», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

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