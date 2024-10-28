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Комацу: Магнуссен в квалификации ГП Мексики показал лучшее выступление, которое я видел

Комацу: Магнуссен в квалификации ГП Мексики показал лучшее выступление, которое я видел
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о выступлении пилотов своей команды Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга на Гран-при Мексики.

«Не знаю, что сказать. Это ещё один потрясающий результат для нашей команды. Рад, что напряжённая работа каждого приносит свои плоды. Благодаря обновлениям болид становится лишь лучше.

Очень рад за Кевина. он очень хорошо выступил в Остине. В воскресенье ему не удалось добиться успеха. Но на этом уикенде Кевин провёл потрясающую квалификацию. Его скорость на втором отрезке была невероятной. Он догнал Ферстаппена и финишировал на четыре секунды позже него. Это, вероятно, было лучшим выступлением Магнуссена, которое мне доводилось видеть. Рад за него.

В некотором смысле разочарование Нико девятым местом — отличный знак для команды. Кевин показал способности нашего болида, поэтому мы постараемся понять, почему Нико не удалось выступить так же.

С нетерпением жду Гран-при Бразилии, ещё один спринт. Мы приложим все усилия, чтобы каждый из пилотов финишировал в очковой зоне», — приводит слова Комаяцу пресс-служба команды.

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