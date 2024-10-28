Йос Ферстаппен: Макс не поменяет стиль пилотирования из-за того, что его не любят стюарды

Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявил, что его сын не будет менять стиль пилотирования из-за того, что несколько стюардов недолюбливают его.

«Сейчас Норрис, по всей видимости, думает, что ему надо быть более осторожным в борьбе с Максом Ферстаппеном. Если анализировать действия Макса в гонке, то, вероятно, во втором эпизоде он был слишком резким. Однако Ландо сам допустил это.

Можно долго говорить о случившемся, но ничего уже не изменится. Макс должен выступать так, как ему хочется. Ему приходится идти на такие меры, поскольку болид недостаточно хорош. Он делает всё возможное, чтобы выиграть титул.

Но Макс не собирается менять свой стиль пилотирования лишь из-за того, что его недолюбливают несколько стюардов. ФИА следует внимательно изучить то, кого они назначают на место стюарда, есть ли признаки конфликта интересов (одним из стюардов на ГП Мексики был Тим Майер, являющийся сыном одного из основателей «Макларена» Эдварда Майера. — Прим. «Чемпионата»). Например, от бывших пилотов, которые больше симпатизируют определённым командам или гонщикам», — приводит слова Йоса портал PlanetF1.