Колапинто однозначно высказался о слухах насчёт вероятного перехода в «РБ» в 2025 году

Пилот британского гоночного коллектива «Уильямс» Франко Колапинто однозначно высказался о слухах насчёт вероятного перехода в итальянский гоночный коллектив «РБ» в 2025 году.

«Нет, на данный момент я не понимаю многого из того, о чём журналисты говорят. Не знаю, откуда взялась эта информация. У меня нет места в Ф-1 на следующий год, поэтому в данный момент выходит так, что я не буду выступать в Ф-1. Вероятно, буду выступать где-то ещё.

Возможно, 2025 год будет годом, когда меня не будет в Ф-1. Но надеюсь продемонстрировать всем, что я заслуживаю места здесь, чтобы вернуться в 2026 или 2027 году. Это моя цель. Именно поэтому выкладываюсь на максимум в каждой гонке», — приводит слова Колапинто портал Motorsport.