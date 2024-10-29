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Вольф: штрафы Ферстаппена создадут прецедент. Манёвров в его стиле мы больше не увидим

Вольф: штрафы Ферстаппена создадут прецедент. Манёвров в его стиле мы больше не увидим
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Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф считает, что теперь стюарды будут более жёстче относиться к гонщикам, которые придерживаются агрессивного стиля пилотирования, как нидерландец Макс Ферстаппен.

«Пилот всегда будет выкладываться на максимум. И когда правила или их интерпретация позволяют действовать определённым образом в гонке, то такой гонщик, как Макс, всегда будет этим пользоваться.

Как я понял, теперь эти правила стали интерпретировать чуть иначе. Это, в свою очередь, изменит стиль поведения пилотов во время борьбы между собой. Подобных манёвров [которые исполнял Макс Ферстаппен во время гонки Гран-при США и Гран-при Мексики] мы не увидим.

Думаю, что штрафы Ферстаппена создадут прецедент. С этого момента пилотам надо будет оставлять место сопернику на внешней траектории при прохождении поворота, если они едут бок о бок. Также позднее торможение, выдавливание другого болида с трассы, а также выезд за пределы трассы — все эти действия попадут под запрет. Это будет хорошо для гонок», — приводит слова Вольфа портал Crash.net.

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