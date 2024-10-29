В Монако заметили новую Ferrari Шарля Леклера. Она стоит € 770 тыс.

На заправке в Монако замечена новая Ferrari пилота Формулы-1 Шарля Леклера — это экстремальная версия Ferrari SF90 Stradale, известная под индексом SF90 XX. Это первая модель Ferrari с индексом XX, сертифицированная для использования на дорогах общего пользования.

Ferrari SF90 XX Stradale Шарля Леклера Фото: Социальные сети

Отметим, что автомобиль оформлен в том же стиле, что и принадлежащая Леклеру Ferrari Daytona SP3. Кузов выкрашен в чёрный цвет, а отдельные компоненты подчёркнуты тёмно-красными линиями. Кроме того, на боковой двери размещён номер 16, под которым Леклер выступает за «Скудерию» в Формуле-1.

Под капотом у автомобиля гибридная силовая установка на базе V8 мощностью 758 кВт (1030 л. с.). В ноябре Ferrari SF90 XX Stradale установила рекорд трассы «Фьорано» для дорожных машин. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,3 секунды, а его максимальная скорость — 340 км/ч.

Ferrari SF90 XX Stradale Шарля Леклера Фото: Социальные сети

Ferrari SF90 XX Stradale выпущена тиражом в 799 экземпляров (не считая 599 экземпляров SF90 XX Spider), её стоимость начинается от € 770 тыс. До премьеры Ferrari F80 в середине октября 2024 года SF90 XX Stradale была самой мощной дорожной моделью итальянской марки.