Хэмилтон — о борьбе Ферстаппена и Норриса в Мексике: увидев дым, сразу понял, что это Макс

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Ландо Норрисом («Макларен») на Гран-при Мексики. На 10-м круге нидерландец и британец в ходе борьбы друг с другом дважды оказывались за пределами трассы. Впоследствии Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа. Хэмилтон, который ехал позади, поделился впечатлениями.

«Я не видел эпизодов, но мог разглядеть впереди группу машин и столб дыма, похожий на пыль. Тогда я сразу понял, что это было, — я знал, что это, должно быть, был Ферстаппен. Да, я понимал, что это был точно он», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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