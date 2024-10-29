Ферстаппен — о двух 10-секундных штрафах в Мексике: может, в следующий раз дадут 30 секунд

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал два 10-секундных штрафа, которые получил за жёсткую борьбу с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Мексики.

«Не знаю, может быть, в следующий раз мне дадут 30 секунд штрафа и я смогу установить какой-нибудь мировой рекорд. Даже не знаю, но что есть, то есть. Я не собираюсь жаловаться по поводу этих наказаний. Принимаю это и иду дальше», — приводит слова Ферстаппена издание Sports Mole.

Ранее мнением о борьбе Ферстаппена с Норрисом поделился семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес».

Главные новости дня: